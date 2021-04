Adottare un ciliegio per salvare i ghiacciai

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 29 aprile 2021) I grandi appassionati del Monte Bianco ricordano bene i ciliegi selvatici che un tempo coloravano la collina che ora sta alla sinistra della stazione Skyway, la futuristica funivia che in soli 15 minuti consente di arrivare a 3466 metri nel punto più vicino alla vetta viaggiando in cabine che ruotano a 360° durante tutta la salita, offrendo una vista unica sul Gigante d’Europa e sulle vette circostanti come il Cervino, il Monte Rosa e il Gran Paradiso. Ora possiamo essere noi a donare a quella collina i meravigliosi colori e profumi di un tempo, adottando un ciliegio, proprio insieme a Skyway Monte Bianco.