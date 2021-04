Willem Alexander d’Olanda | compleanno fuori dagli schemi con la moglie Máxima e le tre figlie

(Di mercoledì 28 aprile 2021) In Olanda il compleanno del re non passa mai inosservato, e quest’anno si è svolta un po’ diversamente dal solito per via dell’emergenza dovuta alla pandemia da Coronavirus. La royal family olandese a L’Aia (Photo by DPPA/Sipa USA)

Advertising

BartolucciFabio : Oggi è il genetliaco di Sua Maestà Guglielmo Alessandro Nicola Giorgio Ferdinando di Orange-Nassau, in olandese Wil… - World_Coins : € MONETE RACCONTANO La storia attraverso le euro monete #27aprile 1967 nasce a #Utrecht Willem-Alexander dei Paesi… - euromoneta : € MONETE RACCONTANO La storia attraverso le euro monete #27aprile 1967 nasce a #Utrecht Willem-Alexander dei Paesi… - coccinella53 : RT @wilbrink_j: @coccinella53 Buon pommerigio, carissima coccinella. Festeggiamo il compleanno del Re oggi. Willem Alexander. - wilbrink_j : @coccinella53 Buon pommerigio, carissima coccinella. Festeggiamo il compleanno del Re oggi. Willem Alexander. -

Ultime Notizie dalla rete : Willem Alexander

Vanity Fair.it

... Elisabeth del Belgio, mentre tra le compagne di scuola nel biennio 2021 - 2023 Leonor avrà Alexia d'Olanda , secondogenita di ree della regina Máxima. Il futuro immediato della ...Ulteriore sfortuna per due dei più attesi oggi, Tim Merlier (Alpecin) eKristoff (UAE - ... Luuc Bugter e il mitologico Jan -Van Schip). Da lì in poi la corsa non ha più avuto ...La popolarità della famiglia reale olandese e il sostegno a favore della monarchia sono diminuiti drasticamente rispetto agli anni passati.Quando sei un re, il compleanno è una cosa seria. Lo sa la regina Elisabetta, che festeggia addirittura due volta (la prima in privato, la seconda con una parata in grande stile, il Trooping The Color ...