Vega in rampa di lancio Ecco le prospettive per il vettore made in Italy

(Di mercoledì 28 aprile 2021) È il giorno di, il piccolo lanciatorein, pronto sulladidello spazioporto di Kourou, in Guyana francese. Meteo e controlli finali permettendo, ilè previsto alle 22:50 locali, quando in Italia saranno le prime ore della mattina di domani. Ilrealizzato da Avio a Colleferro torna al volo dopo il fallimento dello scorso novembre, quando un’inversione dei comandi elettromeccanici segnò la fine prematura della missione e la perdita dei due payload, un satellite francese e uno spagnolo. Due mesi prima, a settembre,aveva invece segnato il record europeo riuscendo a portare in orbita ben 53 satelliti con un colpo solo grazie al nuovo dispenser Ssms. LA MISSIONE La nuova missione avrà a bordo sei satelliti e ...

Primo lancio dell'anno per Vega che torna sulla rampa della base di Kourou in Guyana francese per la missione VV18 in programma alle 3.50 ora italiana del 29 aprile (le 22.50 ora locale del 28 aprile). Per il lanciatore europeo ... Roma, 26 apr. (askanews) – Primo lancio dell'anno per Vega che torna sulla rampa della base di Kourou in Guyana francese per la missione VV18 in programma alle 3.50 ora italiana del 29 aprile (le 22.5 ...