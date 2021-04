Ultime Notizie Roma del 28-04-2021 ore 16:10 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale può pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza a causa del nuovo record globale in India dove nelle Ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati quasi 361 mila il numero più alto Mai riportato finora in qualsiasi paese del mondo questo dato ufficiale donato dal ministro della salute viene ormai Considerato sottostimato dalla maggioranza degli esperti in più quindi a questa notte è stata colpita da un terremoto di magnitudo 6 nella parte del NordEst del paese ancora essere andiamo negli Stati Uniti il presidente statunitense Joe biden intende rovesciare la politica di tagli fiscali delle predecessore di Donald Trump facendo pagare i più ricchi per finanziare un piano di spesa a favore delle classi medie e svelerà con camere riunite il suo americana Family splendida 1800 miliardi di dollari lo rilevano ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 aprile 2021)dailynews radiogiornale può pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza a causa del nuovo record globale in India dove nelle24 ore i nuovi positivi sono stati quasi 361 mila il numero più alto Mai riportato finora in qualsiasi paese del mondo questo dato ufficiale donato dal ministro della salute viene ormai Considerato sottostimato dalla maggioranza degli esperti in più quindi a questa notte è stata colpita da un terremoto di magnitudo 6 nella parte del NordEst del paese ancora essere andiamo negli Stati Uniti il presidente statunitense Joe biden intende rovesciare la politica di tagli fiscali delle predecessore di Donald Trump facendo pagare i più ricchi per finanziare un piano di spesa a favore delle classi medie e svelerà con camere riunite il suo americana Family splendida 1800 miliardi di dollari lo rilevano ...

