Supervivientes | scatta il bacio tra Valeria Marini e Gianmarco Onestini!

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 28 aprile 2021)Onestini stanno condividendo da ormai qualche settimana l’esperienza estrema in Honduras nella versione spagnola de L’Isola dei Famosi: Suprevivientes. Già all’esordio del game–show i due erano apparsi piuttosto affiatati. Complice, senza dubbio, la nazionalità italiana che li accomuna, nonostante la giunonica showgirl e l’influencer abbiano dimostrato di parlare fluentemente lo spagnolo. La loro integrazione all’interno del gruppo è stata molto naturale. La, inoltre, si era subito distinta per alcune clamorose gaffe, tra cui l’aver causato un’intolleranza alimentare ai suoi compagni e l’aver preso parte a una discussione con una naufraga culminata in unsulle labbra.chenon ha riservato solo alla compagna di ...