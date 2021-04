Sorpresa Netflix | svelata la data di lancio dell’attesissimo film

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Finalmenteha accontentato i tantissimi fan in attesa, svelando loro ladi rilascio delnel suo catalogo. Vediamo di quale si tratta. Mese dopo mese, la piattaforma streaming ampia il suo catalogo con nuove produzioni, sia originali che non. L’obiettivo diè sempre stato quello di garantire una scelta molto ampia

Questa mattina Netflix annuncia a sorpresa che Sailor Moon Eternal, il nuovo film con protagoniste le guerriere Sailor, debutterà sulla piattaforma il prossimo 3 giugno! Ricordiamo che si tratta di un film in due ... Finalmente Netflix ha accontentato i tantissimi fan in attesa, svelando loro la data di rilascio del film nel suo catalogo. Netflix annuncia, pubblicando un evocativo teaser sul proprio canale Youtube, la data di uscita di Sailor Moon Eternal.