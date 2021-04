Softball, l’Italia termina con una vittoria il raduno in Florida (Di mercoledì 28 aprile 2021) Si è chiuso con una vittoria il raduno negli Stati Uniti della Nazionale italiana di Softball, che nella notte si è imposta 3-1 sulle padrone di casa della Florida International University, al termine di una partita che ha visto molte novità, iniziando dal monte di lancio. Dal bullpen ha infatti esordito Haylie Wagner, che ha effettuato nove eliminazioni, concedendo appena tre valide in sette inning giocati, una delle quali decisiva nel punteggio. A passare in vantaggio è stata però la compagine universitaria, che con un triplo ed un errore di Jessica Rivera hanno portato una giocatrice in casa base, nel corso del quinto parziale. La reazione azzurra è arrivata nell’attacco successivo, aprendo con una base su ball conquistata da Amanda Fama, la quale si è spinta fino alla terza base dopo il doppio di Fabrizia Marrone, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) Si è chiuso con unailnegli Stati Uniti della Nazionale italiana di, che nella notte si è imposta 3-1 sulle padrone di casa dellaInternational University, al termine di una partita che ha visto molte novità, iniziando dal monte di lancio. Dal bullpen ha infatti esordito Haylie Wagner, che ha effettuato nove eliminazioni, concedendo appena tre valide in sette inning giocati, una delle quali decisiva nel punteggio. A passare in vantaggio è stata però la compagine universitaria, che con un triplo ed un errore di Jessica Rivera hanno portato una giocatrice in casa base, nel corso del quinto parziale. La reazione azzurra è arrivata nell’attacco successivo, aprendo con una base su ball conquistata da Amanda Fama, la quale si è spinta fino alla terza base dopo il doppio di Fabrizia Marrone, ...

Advertising

ilSaronno : Panorama sport: luci e ombre per Saronno e Caronno volley. Calcio: sorride l’Ardor. Softball: Italia in crisi con g… - ilSaronno : Softball, l’Italia in Florida trova lo scatenato Canada - ilSaronno : Softball, l’Italia (con tanto Saronno) sconfitta in Florida dagli Usa - DaniMattioliGS : RT @GrandeSlam: Inizia con un KO il raduno americano della nazionale italiana di softball. Gli USA si impongono per 16-0. - GrandeSlam : Inizia con un KO il raduno americano della nazionale italiana di softball. Gli USA si impongono per 16-0. -