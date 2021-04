Sfiducia a Speranza, Senato boccia mozione Fdi (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – Come da copione, al Senatonon passa la mozione presentata daFratelli d’Italia nei confronti del Ministro della Salute Speranza, con Lega e Forza Italia che come già successo con il coprifuoco “isolano” Fratelli d’Italia. I voti contrari sono stati 221, mentre i sì soltanto 29. Politicamente in imbarazzo la Lega che ha spesso criticato pesantemente l’operato del titolare della Salute ma stavolta per non minare gli equilibri della maggioranza, deve sfilarsi. “Noi diamo fiducia a Draghi perché siamo leali a lui e alla maggioranza che lo sostiene. Sulla sua persona, ministro, visto che c’è la nostra disponibilità ad ascoltare, ci dimostri che vuole ascoltare anche noi e nel tempo cominci a capire che bisogna cambiare”. Così il Capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo annunciando in Aula di fatto ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – Come da copione, alnon passa lapresentata daFratelli d’Italia nei confronti del Ministro della Salute, con Lega e Forza Italia che come già successo con il coprifuoco “isolano” Fratelli d’Italia. I voti contrari sono stati 221, mentre i sì soltanto 29. Politicamente in imbarazzo la Lega che ha spesso criticato pesantemente l’operato del titolare della Salute ma stavolta per non minare gli equilibri della maggioranza, deve sfilarsi. “Noi diamo fiducia a Draghi perché siamo leali a lui e alla maggioranza che lo sostiene. Sulla sua persona, ministro, visto che c’è la nostra disponibilità ad ascoltare, ci dimostri che vuole ascoltare anche noi e nel tempo cominci a capire che bisogna cambiare”. Così il Capogruppo della Lega al, Massimiliano Romeo annunciando in Aula di fatto ...

Agenzia_Ansa : Alle 9:30 al Senato la mozione di sfiducia al ministro Speranza #ANSA - fattoquotidiano : Mozione di sfiducia a Speranza, centrosinistra in piedi dopo l’intervento del ministro: applausi anche dai banchi d… - FratellidItalia : ? Al Senato hanno bocciato la nostra mozione di sfiducia al Ministro #Speranza. Noi di #FratellidItalia, facciamo n… - 1GROSSI : RT @LegaSalvini: SILERI SFIDUCIA SPERANZA. 'SUL PIANO PANDEMICO BUGIE DALLE MELE MARCE' IL SOTTOSEGRETARIO M5S ACCUSA MOLTI DIRIGENTI DEL M… - blusewillis1 : RT @CicRosina: raccoglie le firme per abolire il coprifuoco ma si astiene sulll'odg per l'abolizione del coprifuoco chiede da mesi le dimis… -