Serie A | così saranno scelte le partite del pacchetto 2

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 28 aprile 2021) La partita per i diritti televisivi dellaA per il ciclo 2021-2024 non si è ancora conclusa. Assegnate dieci sfide a giornata a Dazn (delle quali sette in esclusiva) per 840 milioni di euro, rimangono in gioco ancora le tre gare a giornata in co-esclusiva, per le quali gli operatori potranno presentare offerte fino L'articolo