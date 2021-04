Secondo Crisanti, a fine maggio potrebbe esserci una nuova ondata (Di mercoledì 28 aprile 2021) «Di questo passo non è pessimistico pensare che a fine maggio ci sarà una nuova ondata, ma assai realistico». Andrea Crisanti, professore di Microbiologia all’Università di Padova, in un’intervista alla Stampa mette in guardia dall’eccesso di euforia per le riaperture del 26 aprile. «È iniziato già dal weekend scorso e non era difficile da prevedere». Certo, dice lo scienziato, «nelle prossime settimane ci sarà chi dirà “Avete visto, la curva dei contagi non risale nonostante le riaperture”». Però «la dinamica del virus è complessa. Da una parte ci sono le restrizioni dei mesi scorsi, che per altre due o tre settimane modereranno la curva, ma dall’altra arrivano i nuovi contagi dovuti alle riaperture, agli aperitivi, alle visite agli amici e alle scuole, i cui risultati rimarranno invisibili per ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 28 aprile 2021) «Di questo passo non è pessimistico pensare che aci sarà una, ma assai realistico». Andrea, professore di Microbiologia all’Università di Padova, in un’intervista alla Stampa mette in guardia dall’eccesso di euforia per le riaperture del 26 aprile. «È iniziato già dal weekend scorso e non era difficile da prevedere». Certo, dice lo scienziato, «nelle prossime settimane ci sarà chi dirà “Avete visto, la curva dei contagi non risale nonostante le riaperture”». Però «la dinamica del virus è complessa. Da una parte ci sono le restrizioni dei mesi scorsi, che per altre due o tre settimane modereranno la curva, ma dall’altra arrivano i nuovi contagi dovuti alle riaperture, agli aperitivi, alle visite agli amici e alle scuole, i cui risultati rimarranno invisibili per ...

