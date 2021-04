Se la conferma degli impegni in Mediaset della Isoardi arriva in diretta dalla Clerici! (Di mercoledì 28 aprile 2021) Antonella Clerici Che la contropartita per la partecipazione all’Isola dei Famosi di Elisa Isoardi consista in impegni professionali sulle reti Mediaset per l’ex volto di Rai 1 non solo è cosa nota ma quasi scontata. Che la conferma, però, arrivi proprio sulla rete a cui la showgirl piemontese ha detto addio per ricominciare da chi la sapesse più apprezzare è certamente singolare. La cosa ancor più curiosa è che a parlare dei prossimi impegni tv di Elisa sia stata Antonella Clerici durante il suo E’ sempre mezzogiorno. Tra una ricetta e l’altra, ieri la conduttrice di Rai1 ha infatti menzionato l’ex collega de La Prova del Cuoco. E ha affermato: “Volevo fare un saluto. L’ho sentita oggi, ora che è tornata dall’Isola dei Famosi, e ha detto che ci guardava. Le mando un grande abbraccio e la saluto ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 28 aprile 2021) Antonella Clerici Che la contropartita per la partecipazione all’Isola dei Famosi di Elisaconsista inprofessionali sulle retiper l’ex volto di Rai 1 non solo è cosa nota ma quasi scontata. Che la, però, arrivi proprio sulla rete a cui la showgirl piemontese ha detto addio per ricominciare da chi la sapesse più apprezzare è certamente singolare. La cosa ancor più curiosa è che a parlare dei prossimitv di Elisa sia stata Antonella Clerici durante il suo E’ sempre mezzogiorno. Tra una ricetta e l’altra, ieri la conduttrice di Rai1 ha infatti menzionato l’ex collega de La Prova del Cuoco. E ha affermato: “Volevo fare un saluto. L’ho sentita oggi, ora che è tornata dall’Isola dei Famosi, e ha detto che ci guardava. Le mando un grande abbraccio e la saluto ...

