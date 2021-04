Ruby Ter, processo sospeso finché Berlusconi è ricoverato. “In ospedale per strascichi del Covid” (Di mercoledì 28 aprile 2021) processo sospeso fino a quando Silvio Berlusconi non sarà dimesso dal San Raffaele, dove si trova ricoverato dal 6 aprile. Le udienze sul caso Ruby Ter, hanno stabilito i giudici della settima penale accogliendo l’istanza di legittimo impedimento, riprenderanno il 19 maggio, quando si verificherà se ci saranno state o meno le dimissioni del Cavaliere. In caso di uscita dall’ospedale per quella data, se la difesa segnalerà ancora problemi di salute, il Tribunale valuterà di disporre una perizia con accertamenti medici. Federico Cecconi, avvocato di Berlusconi, ha spiegato ai cronisti che sullo stato di salute del suo cliente, hanno influito anche “gli strascichi del Covid“, infezione che ha avuto nei mesi scorsi e da cui è poi guarito. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021)fino a quando Silvionon sarà dimesso dal San Raffaele, dove si trovadal 6 aprile. Le udienze sul casoTer, hanno stabilito i giudici della settima penale accogliendo l’istanza di legittimo impedimento, riprenderanno il 19 maggio, quando si verificherà se ci saranno state o meno le dimissioni del Cavaliere. In caso di uscita dall’per quella data, se la difesa segnalerà ancora problemi di salute, il Tribunale valuterà di disporre una perizia con accertamenti medici. Federico Cecconi, avvocato di, ha spiegato ai cronisti che sullo stato di salute del suo cliente, hanno influito anche “glidel“, infezione che ha avuto nei mesi scorsi e da cui è poi guarito. ...

