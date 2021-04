Roma | Smalling | «United? Ci speravo | una vittoria ci darà grande slancio»

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Chrisparla della sfida contro la sua ex squadra, il Manchester: ecco le sue dichiarazioni sulla gara Chris, nel format Table Talk diTV, parla della sfida contro il Manchester. «Giocare contro la mia ex squadra, contro i miei vecchi amici, sarebbe fantastico incontrarli. Succederà quest’anno in semifinale. Ovviamente sarà una sfida difficile da superare, ma sarebbe straordinario riuscirci e avvicinarci a un trofeo che cambierebbe le nostre prospettive e che ci darebbe». L'articolo proviene da Calcio News 24.

La scorsa estate il classe 1993 è stato vicino al ritorno nella capitale, poi laè riuscita a riportare a Trigoria Chrisproprio dal Manchester. Leggi i commenti News as: tutte le ...Larisponde con Dzeko a 3,00, ma spera anche nei gol dei grandi ex: Mkhitaryan è a 3,75,a 12. Se l'andata è per lain salita, le quote relative al passaggio del turno non sono ...Antonio Rudiger non ha dimenticato la Roma. Il difensore tedesco, ora in forza al Chelsea, ha commentato a Sky la semifinale di Europa League tra i giallorossi e il Manchester United, in programma dom ...Le parole del difensore della Roma Chris Smalling, ospite Table Talk, formato di RomaTv in cui un calciatore deve rispondere alle domande mentre gioca a ping pong, riguardo alla gara contro il Manches ...