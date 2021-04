Roma, ancora problemi per El Shaarawy: le ultime (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Roma si prepara ad affrontare il Manchester United in Europa League: niente rifinitura per El Shaarawy La Roma completato la rifinitura prima della partenza verso l’Inghilterra per la trasferta di Europa League. Allenamento individuale per Stephan El Shaarawy, rimasto a lavorare in palestra per tutto l’allenamento. Zero i minuti concessi da Paulo Fonseca all’ex Milan nell’ultima gara di campionato con il Cagliari: da monitorare le sue condizioni, parse ancora non al meglio dopo la lesione al flessore della coscia destra accusata a inizio aprile. CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lasi prepara ad affrontare il Manchester United in Europa League: niente rifinitura per ElLacompletato la rifinitura prima della partenza verso l’Inghilterra per la trasferta di Europa League. Allenamento individuale per Stephan El, rimasto a lavorare in palestra per tutto l’allenamento. Zero i minuti concessi da Paulo Fonseca all’ex Milan nell’ultima gara di campionato con il Cagliari: da monitorare le sue condizioni, parsenon al meglio dopo la lesione al flessore della coscia destra accusata a inizio aprile. CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

