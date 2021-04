Questa non è una foto del fiume africano Zambesi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il 3 aprile 2021 su Facebook è stata pubblicata l’immagine di un fiume che dall’alto sembra avere la forma del viso di una donna. Il contenuto è accompagnato da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Il possente fiume Zambesi è un mistero e una delle meraviglie della natura situata nello Zambia Il fiume della vita. Madre terra». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. L’immagine oggetto della nostra verifica non mostra un tratto del fiume Zambesi. L’immagine riproduce in realtà un quadro intitolato “Appeasement” (in italiano pacificazione) dipinto dall’artista russa Natalia Livitchuk, come si può verificare qui. Contattata dai colleghi di Afp, l’artista ha confermato di essere l’autrice del quadro e dichiarato di averlo ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il 3 aprile 2021 su Facebook è stata pubblicata l’immagine di unche dall’alto sembra avere la forma del viso di una donna. Il contenuto è accompagnato da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Il possenteè un mistero e una delle meraviglie della natura situata nello Zambia Ildella vita. Madre terra». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. L’immagine oggetto della nostra verifica non mostra un tratto del. L’immagine riproduce in realtà un quadro intitolato “Appeasement” (in italiano pacificazione) dipinto dall’artista russa Natalia Livitchuk, come si può verificare qui. Contattata dai colleghi di Afp, l’artista ha confermato di essere l’autrice del quadro e dichiarato di averlo ...

