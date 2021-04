Prove di compromesso alla Scala | il 10 orchestra e Chailly | l' 11 Muti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Prove compromesso

IL GIORNO

di Nicola Palma Gli animi alla Scala non si sono ancora rasserenati, ma intanto è stato trovato unche oggi verrà ratificato nel corso di un incontro tra i sindacati e il sovrintendente Dominique Meyer. L'irritazione dei delegati, e di tanti lavoratori del teatro, era emersa due giorni ...Speculazioni eaneddotiche si sono combinate per offrire la spiegazione che l'ottuagenario ... sapendo quanto odiano i vecchi volti, la lista finale sembra più untra le diverse ali ...Polemica sull’apertura con i Wiener, incontro tra dirigenza e sindacati per trovare una mediazione. Il concerto con gli artisti interni anticiperà quello dell’ex direttore musicale. Oggi vertice con M ...Una Fiera in formato ridotto, con poche esposizioni e molto digitale, coinvolgendo la Triennale e l’Associazione per il Disegno Industriale, potrebbe essere il giusto compromesso per far fronte al rif ...