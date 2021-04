“Prendete le vostre cose e tornate a casa!” Maria De Filippi su tutte le furie | perde le staffe e li caccia Di chi si tratta e cos’è successo

Leggi su viaggiarealverde

In arrivo per i ragazzi di Amici 20 una nuova punizione. Nella puntata di ieri, 27 aprile, sarebbe dovuta andare in onda una gara in studio che doveva coinvolgere cantanti e ballerini, perciò la redazione ha chiesto ai ragazzi di prepararsi, ma solamente Samuele era in orario, mentre Giulia, Alessandro e Serena si sono presentati in notevole ritardo. La frustrazione della redazione e diDeerano fin troppo evidenti, quindi la gara è stata annullata e i tre sono stati rispediti in casetta. Probabilmente i ragazzi avevano frainteso le indicazioni della redazione, preparandosi con tutta calma, al punto che allo scoccare dell'orario stabilito solo Samuele era presente per esibirsi. "Non avete rispetto", le parole diDe