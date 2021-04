Platinette contro il DDL Zan «Etero discriminati»: la reazione di Zorzi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha espresso nuove dichiarazioni shock contro il DDL Zan, scatenando la reazione del suo ”acerrimo nemico” Tommaso Zorzi. Scopriamo cosa è successo… Leggi anche: Gf VIP, Tommaso Zorzi: «Platinette mi fa schifo è un criminale» Platinette sul DDL Zan: «I veri discriminati ora sono gli Etero» Dichiarazioni che fanno accapponare la pelle quelle rilasciate da Platinette, per il giornale Libero, in merito alla calendarizzazione del DDL Zan. Eccole di seguito: Tutti siamo d’accordo che non bisogna picchiare un gay e che chi odia le minoranze è un essere abietto, ma non bisogna farne un dogma. Non serve una legge a stabilirlo, la cultura non è un atto normativo Inserire l’identità di genere ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021) Mauro Coruzzi, in arte, ha espresso nuove dichiarazioni shockil DDL Zan, scatenando ladel suo ”acerrimo nemico” Tommaso. Scopriamo cosa è successo… Leggi anche: Gf VIP, Tommaso: «mi fa schifo è un criminale»sul DDL Zan: «I veriora sono gli» Dichiarazioni che fanno accapponare la pelle quelle rilasciate da, per il giornale Libero, in merito alla calendarizzazione del DDL Zan. Eccole di seguito: Tutti siamo d’accordo che non bisogna picchiare un gay e che chi odia le minoranze è un essere abietto, ma non bisogna farne un dogma. Non serve una legge a stabilirlo, la cultura non è un atto normativo Inserire l’identità di genere ...

