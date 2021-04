Palermo, Zamparini: “Facevo la formazione agli allenatori, uno esonerato perché Pastore non giocava” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Facevo la formazione a Gattuso? La Facevo a tutti i miei allenatori, non li so allenare, ma li so mettere in campo. Ho esonerato un allenatore perché non mi fece giocare Pastore”. Maurizio Zamparini interviene a Radio Kiss Kiss per parlare di Gattuso e ricorda un episodio dei tempi del Palermo. Poi torna a parlare del tecnico del Napoli: “Gattuso? Lo stimo moltissimo, innanzitutto come uomo, poi come allenatore mi sta meravigliando. Sono entusiasta delle ultime partite del Napoli. Insigne sta diventando un Dybala e lo sta diventando per merito di Rino che gli sta dando amore ed affetto”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) “laa Gattuso? Laa tutti i miei, non li so allenare, ma li so mettere in campo. Houn allenatorenon mi fece giocare”. Mauriziointerviene a Radio Kiss Kiss per parlare di Gattuso e ricorda un episodio dei tempi del. Poi torna a parlare del tecnico del Napoli: “Gattuso? Lo stimo moltissimo, innanzitutto come uomo, poi come allenatore mi sta meravigliando. Sono entusiasta delle ultime partite del Napoli. Insigne sta diventando un Dybala e lo sta diventando per merito di Rino che gli sta dando amore ed affetto”. SportFace.

