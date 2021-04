No alla commissione d’inchiesta, resa dei conti con la magistratura (Di mercoledì 28 aprile 2021) La proposta di legge per l’istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta «sull’uso politico della giustizia» che ha come prima firmataria l’onorevole Gelmini va rigettata sia per una ragione di principio sia per i suoi intenti politici di parte. In primo luogo essa rappresenta una palese violazione del principio della separazione dei poteri in quanto un potere politico, nei confronti del quale la Costituzione sancisce espressamente l’indipendenza e l’autonomia della magistratura, non può mettere sotto indagine l’attività giudiziaria svolta dai … continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 28 aprile 2021) La proposta di legge per l’istituzione di unaparlamentare di inchiesta «sull’uso politico della giustizia» che ha come prima firmataria l’onorevole Gelmini va rigettata sia per una ragione di principio sia per i suoi intenti politici di parte. In primo luogo essa rappresenta una palese violazione del principio della separazione dei poteri in quanto un potere politico, nei confronti del quale la Costituzione sancisce espressamente l’indipendenza e l’autonomia della, non può mettere sotto indagine l’attività giudiziaria svolta dai …nua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

MonicaCirinna : Legge #Zan contro #omofobia e misoginia incardinato ora in commissione giustizia Senato!! Un testo già approvato a… - Palazzo_Chigi : La replica del Presidente Draghi al termine del dibattito generale sulle Comunicazioni in vista della trasmissione… - Palazzo_Chigi : In diretta dal #Senato della Repubblica le Comunicazioni del Presidente Draghi in vista della trasmissione alla Com… - twMec : RT @GiovanniFanfoni: @Adnkronos -> ma, stando a quanto leggo qui, tali fattispecie devono essere integrate nel Codice penale - eleonor31151952 : RT @La_manina__: A me sta bene, la commissione d'inchiesta sul Covid proposta a gran voce da Lega e Italia Viva, ma solo se alla sbarra ci… -