Monster Hunter Rise: 6 milioni di copie già vendute, è un gran successo – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 28 aprile 2021) Monster Hunter Rise è stato in grado di vendere già 6 milioni di copie su Nintendo Switch: il gioco di Capcom è un successo.. Monster Hunter Rise è un successo e continua a migliorare i propri risultati. Il gioco di Capcom, attualmente esclusivo di Nintendo Switch (ma in arrivo anche su PC fra un anno), ha ora raggiunto le 6 milioni di copie vendute. Si tratta di un risultato straordinario sia perché è stato rilasciato su una sola piattaforma, sia perché lo ha raggiunto in un mese. Per darvi un punto di riferimento, è stato in grado di superare le … Notizie giochi Nintendo SwitchRead More L'articolo ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 28 aprile 2021)è stato in grado di vendere già 6disuSwitch: il gioco di Capcom è un..è une continua a migliorare i propri risultati. Il gioco di Capcom, attualmente esclusivo diSwitch (ma in arrivo anche su PC fra un anno), ha ora raggiunto le 6di. Si tratta di un risultato straordinario sia perché è stato rilasciato su una sola piattaforma, sia perché lo ha raggiunto in un mese. Per darvi un punto di riferimento, è stato in grado di superare le … Notizie giochiSwitchRead More L'articolo ...

Advertising

NintendoItalia : Nuovi contenuti per la storia e ancora più mostri sono in arrivo con Monster Hunter Rise Ver.3.0, disponibile da fine maggio! - AndrewPattone : @odd_ark Ma io avevo un raid su monster hunter rise stasera per festeggiare l’aggiornamento e invece sarò l’unico p… - Asgard_Hydra : Monster Hunter Rise è un successo: Capcom festeggia con un regalo per i giocatori ~ Pokémon Millennium - Asgard_Hydra : Aggiornamenti di Animal Crossing e Monster Hunter ora disponibili: tutti i dettagli ~ Pokémon Millennium - Eurogamer_it : L'aggiornamento di #MonsterHunterRise consente di modificare il personaggio dietro pagamento. -