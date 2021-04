Milan, difesa in affanno: 25 gol subiti e solo 5 clean sheet nel 2021 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il calo di rendimento del Milan è ben visibile anche dai numeri dei gol subiti. difesa in affanno e solo 5 clean sheet dall'inizio del 2021 Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il calo di rendimento delè ben visibile anche dai numeri dei golindall'inizio del

Advertising

MilanNewsit : Tuttosport sul Milan: 'Una difesa in affanno'. 25 gol subiti in A nel 2021 - TuttoFanta : ?#MILAN: al centro della difesa, viste le ultime prestazioni di #Tomori, dovrebbe tornare dal 1' #Romagnoli. ??… - TV7Benevento : ITALO CUCCI A BREAKSPORT: “IL BENEVENTO PUO' FARCELA CON IL MILAN. INZAGHI DEVE PUNTARE SU DIFESA E CONTROPIEDE”. V… - milansette : Gazzetta - Verso Milan-Benevento: in difesa ballottaggio Tomori-Romagnoli - notizie_milan : Milan, difesa in grande affanno: la squadra non corre più come prima -