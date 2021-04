Mike Lennon parla dello stereotipo dell’asiatico

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il rapper di origini vietnamiteè stato intervistato da Rolling Stone. Nel corso dell’intervista, l’artista hato di come abbia deciso di smettere di interpretare il personaggiostereotipato e di come abbia volutore in modo più profondo di questa situazione., nome d’arte del rapper di Parma di origini vietnamite Duc Loc Michael Voung, ha deciso di basare molti suoi pezzi sulloche si ha degli asiatici in Italia. Molti suoi fan si possono infatti ricordare brani diintitolati Konichiwa, Talocco o Aligatò. Accade spesso che nelle interviste pronunci volutamente parole con la “l” al posto della “r”. Ora, però, il rapper ha deciso di ...

La storia di Mike Lennon forse l'avete già sentita, altrimenti ve la raccontiamo noi. C'è lui, vero nome Duc Loc Michael Vuong, rapper di Parma con origini vietnamite, che dopo un disco in inglese cantare in ... Per anni ha giocato sulle stereotipo dell'asiatico che parla con la "elle" al posto della "erre". Ora ha gettato la maschera. «Quel personaggio mi è servito per dire "esisto". Ora voglio far pogare la ...