Metro Exodus Enhanced Edition | data di uscita su PC | non è un semplice update – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Metro Exodus Enhanced Edition: data di uscita su PC, non è un semplice update – Notizia – PC

Metro Exodus Enhanced Edition è la nuova versione del gioco, non un semplice update: ecco la data di uscita della versione PC. Gli sviluppatori di Metro Exodus hanno annunciato che a breve sarà disponibile Metro Exodus Enhanced Edition che "sfrutta la potenza delle GPU abilitate per il ray tracing e garantisce un miglioramento visivo incredibile". La data di uscita di questa nuova versione è il 6 maggio 2021. Sarà disponibile su Steam, Epic Games Store, Good Old Games e Microsoft Store in formato gratuito per tutti i possessori della versione originale.

