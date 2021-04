Maggio, meteo compromesso spesso estremo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Maggio con temporali.Non sarà una partenza lanciata, sarà uno start difficoltoso e per certi versi diverso dai mesi di Maggio degli ultimi anni. Le condizioni del tempo dovranno assestarsi, c’è poco da fare. Vero è che s’intravede l’Anticiclone Africano lì, a due passi e persino in grado di insidiare le regioni del Sud. Ma è altrettanto vero che l’Oceano Atlantico non sembra tanto per la quale. Atlantico che, tramite depressioni più o meno imponenti, sosterrà il classico flusso zonale e quindi tese dai quadranti occidentali. Umidità a gogò, nubi a sprazzi, piogge, temporali. Stiamo parlando dello scenario che si profila nelle regioni del Centro Nord, dove Maggio partirà zoppicante. Però c’è l’Alta Africana, come detto a due passi da noi. Sarà bene non trascurarla, perché le scorse settimane vi mettemmo in guardia da un preoccupante ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 28 aprile 2021)con temporali.Non sarà una partenza lanciata, sarà uno start difficoltoso e per certi versi diverso dai mesi didegli ultimi anni. Le condizioni del tempo dovranno assestarsi, c’è poco da fare. Vero è che s’intravede l’Anticiclone Africano lì, a due passi e persino in grado di insidiare le regioni del Sud. Ma è altrettanto vero che l’Oceano Atlantico non sembra tanto per la quale. Atlantico che, tramite depressioni più o meno imponenti, sosterrà il classico flusso zonale e quindi tese dai quadranti occidentali. Umidità a gogò, nubi a sprazzi, piogge, temporali. Stiamo parlando dello scenario che si profila nelle regioni del Centro Nord, dovepartirà zoppicante. Però c’è l’Alta Africana, come detto a due passi da noi. Sarà bene non trascurarla, perché le scorse settimane vi mettemmo in guardia da un preoccupante ...

