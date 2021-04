Le scarpe Nike dedicate alla Ps5 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Presto in arrivo le esclusivissime Pg5 x Ps5, a firma del giocatore di basket Paul George (Foto: @LaceupHK Instagram)Il giocatore di basket Nba Paul George è un grande appassionato di sneaker Nike e di videogiochi: nel 2008 aveva messo la firma a una speciale edizione di scarpe chiamate Pg 2.5 che si rifaceva alla prima gloriosa Playstation. Tredici anni più tardi ecco una nuova edizione limitata chiamata Pg5 x Ps5 ispirata alla console di nuova generazione. Si trova in vendita ancora oggi – a 111 euro sul sito ufficiale – la prima scarpa Pg 2.5 con un colore predominante grigio spezzato dal logo Nike giallo e il nome del cestista americano dei Los Angeles Clippers sul retro. Con uno sguardo più approfondito si potevano notare il logo originale PlayStation sulla linguetta esterna e i piccoli simboli ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021) Presto in arrivo le esclusivissime Pg5 x Ps5, a firma del giocatore di basket Paul George (Foto: @LaceupHK Instagram)Il giocatore di basket Nba Paul George è un grande appassionato di sneakere di videogiochi: nel 2008 aveva messo la firma a una speciale edizione dichiamate Pg 2.5 che si rifacevaprima gloriosa Playstation. Tredici anni più tardi ecco una nuova edizione limitata chiamata Pg5 x Ps5 ispirataconsole di nuova generazione. Si trova in vendita ancora oggi – a 111 euro sul sito ufficiale – la prima scarpa Pg 2.5 con un colore predominante grigio spezzato dal logogiallo e il nome del cestista americano dei Los Angeles Clippers sul retro. Con uno sguardo più approfondito si potevano notare il logo originale PlayStation sulla linguetta esterna e i piccoli simboli ...

