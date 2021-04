L’apertura dei quotidiani spagnoli: “Benzema è la speranza” e “Un pareggio per continuare a sognare” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Marca e As aprono con il pareggio di ieri sera del Real Madrid contro il Chelsea. Un 1-1 che tiene ancora aperto il discorso qualificazione contro la squadra di Tuchel che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà i blancos. As elogia Benzema, autore del gol, “Benzema è la speranza” il titolo. Con una grande rete il francese ha tenuto a galla il Real Madrid che stava soffrendo le offensive del Chelsea. Marca titola “Un pareggio per continuare a sognare”, il passaggio in finale si deciderà a Londra. Alla fine anche un giudizio per l’arbitro Makkelie, “Impeccabile”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 aprile 2021) Marca e As aprono con ildi ieri sera del Real Madrid contro il Chelsea. Un 1-1 che tiene ancora aperto il discorso qualificazione contro la squadra di Tuchel che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà i blancos. As elogia, autore del gol, “è la” il titolo. Con una grande rete il francese ha tenuto a galla il Real Madrid che stava soffrendo le offensive del Chelsea. Marca titola “Unper”, il passaggio in finale si deciderà a Londra. Alla fine anche un giudizio per l’arbitro Makkelie, “Impeccabile”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Palazzo_Chigi : L'intervento del Presidente Draghi in apertura dei lavori del webinar di ascolto con le organizzazioni della societ… - micerco : RT @regionetoscana: #covid19 Per una consegna straordinaria di #AstraZeneca sono riaperte da ieri le #prenotazioni dei #vaccini per le pers… - CorecomToscana : RT @regionetoscana: #covid19 Per una consegna straordinaria di #AstraZeneca sono riaperte da ieri le #prenotazioni dei #vaccini per le pers… - CittadinidiTwtt : RT @regionetoscana: #covid19 Per una consegna straordinaria di #AstraZeneca sono riaperte da ieri le #prenotazioni dei #vaccini per le pers… - regionetoscana : #covid19 Per una consegna straordinaria di #AstraZeneca sono riaperte da ieri le #prenotazioni dei #vaccini per le… -

Ultime Notizie dalla rete : L’apertura dei “Grazie per l’apertura dei bar all’aperto”: il caffè servito sotto la pioggia nel centro di Terni TerniToday