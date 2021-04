La procura generale chiede l'assoluzione per Welby e Cappato (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il procuratore generale di Genova Roberto Aniello ha chiesto la conferma dell’assoluzione per Marco Cappato e Mina Welby. I due erano stati assolti in primo grado dall’accusa di assistenza al suicidio offerto a Davide Trentini, malato di Sla e morto in una clinica in Svizzera nel 2017. Il pg ha parlato per quasi due ore nella prima udienza del processo d’appello. La parola è poi passata ai legali degli imputati. “C’è in gioco la libertà delle persone di poter scegliere, alla fine della propria vita se in condizioni di sofferenza insopportabile di malattia, di terminare la propria sofferenza. Il parlamento italiano non si assume la responsabilità di una decisione e quindi l’unica aula dove si discute è quella del tribunale”. Così Marco Cappato a margine del processo d’appello per ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Iltoredi Genova Roberto Aniello ha chiesto la conferma dell’per Marcoe Mina. I due erano stati assolti in primo grado dall’accusa di assistenza al suicidio offerto a Davide Trentini, malato di Sla e morto in una clinica in Svizzera nel 2017. Il pg ha parlato per quasi due ore nella prima udienza del processo d’appello. La parola è poi passata ai legali degli imputati. “C’è in gioco la libertà delle persone di poter scegliere, alla fine della propria vita se in condizioni di sofferenza insopportabile di malattia, di terminare la propria sofferenza. Il parlamento italiano non si assume la responsabilità di una decisione e quindi l’unica aula dove si discute è quella del tribunale”. Così Marcoa margine del processo d’appello per ...

Advertising

fattoquotidiano : IL PRANZO FUORILEGGE Apre un fascicolo anche la procura militare per la presenza di un generale [di @ASparaciari] - Pande_Monio : RT @HuffPostItalia: La procura generale chiede l'assoluzione per Welby e Cappato - doomboy : RT @HuffPostItalia: La procura generale chiede l'assoluzione per Welby e Cappato - HuffPostItalia : La procura generale chiede l'assoluzione per Welby e Cappato - rinaldodinino : @michele_pittoni @LegaSalvini Casi che io, da cittadino ex commissario di P.S. , ho provveduto,a suo tempo, a denu… -

Ultime Notizie dalla rete : procura generale NENA IN PILLOLE. Egitto, Sahel, Golfo ...e la sua famiglia ha denunciato la violenza sia ai responsabili della prigione che alla procura di ... la madre di 55 e la sorella di 18 per portali nel quartier generale della sicurezza egiziana ad ...

Inchiesta concerie: controlli gratuiti a tappeto da parte dell'Arpat Il Direttore generale di Arpat, Marcello Mossa Verre, ha raccontato ai nostri microfoni: 'abbiamo ... ovvero l'inchiesta della Procura sui rifiuti nel distretto di Santa Croce. Tutta l'operazione ha ...

La procura generale chiede l'assoluzione per Welby e Cappato L'HuffPost La procura generale chiede l'assoluzione per Welby e Cappato Il procuratore generale di Genova Roberto Aniello ha chiesto la conferma dell’assoluzione per Marco Cappato e Mina Welby. I due erano stati assolti in primo grado dall’accusa di assistenza al suicidio ...

Pranzo di Sardara, ora la Procura indaga 5 commensali Cinque nomi risultano iscritti nel registro degli indagati nell’ambito dell'inchiesta sul pranzo alle Nuove Terme di Sardara, interrotto lo scorso 7 aprile dai finanzieri perché organizzato in violazi ...

...e la sua famiglia ha denunciato la violenza sia ai responsabili della prigione che alladi ... la madre di 55 e la sorella di 18 per portali nel quartierdella sicurezza egiziana ad ...Il Direttoredi Arpat, Marcello Mossa Verre, ha raccontato ai nostri microfoni: 'abbiamo ... ovvero l'inchiesta dellasui rifiuti nel distretto di Santa Croce. Tutta l'operazione ha ...Il procuratore generale di Genova Roberto Aniello ha chiesto la conferma dell’assoluzione per Marco Cappato e Mina Welby. I due erano stati assolti in primo grado dall’accusa di assistenza al suicidio ...Cinque nomi risultano iscritti nel registro degli indagati nell’ambito dell'inchiesta sul pranzo alle Nuove Terme di Sardara, interrotto lo scorso 7 aprile dai finanzieri perché organizzato in violazi ...