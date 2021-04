La modalità notte degli smartphone serve davvero a dormire meglio? Uno studio dice di no (Di mercoledì 28 aprile 2021) Secondo uno studio, la modalità che su diversi smartphone riduce la componente blu della luce dello schermo non ha alcun effetto sulla qualità del sonno: ha più effetto l'interazione con le applicazioni che l'illuminazione a cui siamo sottoposti.... Leggi su dday (Di mercoledì 28 aprile 2021) Secondo uno, lache su diversiriduce la componente blu della luce dello schermo non ha alcun effetto sulla qualità del sonno: ha più effetto l'interazione con le applicazioni che l'illuminazione a cui siamo sottoposti....

Advertising

Digital_Day : Secondo questo studio, Night Shift e tecnologie simili che riducono la luce blu dello schermo nelle ore notturne no… - crisalidemalva : RT @jo_na0110: In una ciotola raccogliete i tuorli, poi iniziate a versare olio e succo di limone alternandoli fino a esaurimento. Confonde… - UBrignone : RT @Apple: 5G. Ceramic Shield: più resistente di qualsiasi vetro per smartphone. Modalità Notte su ogni fotocamera. Un display OLED edge-to… - Gonzaga114 : RT @Apple: 5G. Ceramic Shield: più resistente di qualsiasi vetro per smartphone. Modalità Notte su ogni fotocamera. Un display OLED edge-to… - evangelista1951 : RT @Apple: 5G. Ceramic Shield: più resistente di qualsiasi vetro per smartphone. Modalità Notte su ogni fotocamera. Un display OLED edge-to… -

Ultime Notizie dalla rete : modalità notte Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 28 Aprile 2021 ... Andromeda dovrà essere data in pasto al Kraken, il mostro marino creato nella notte dei tempi dal ... Riuscirà a portare a termine la missione, uscendone vincitore? Modalità Aereo: il Film Stasera in Tv ...

New Pokémon Snap - Recensione Non solo: i percorsi sono visitabili sia di giorno che di notte, per cui al variare dell'orario ... Provato sia in modalità portatile che mostrato su una TV il gioco si è comportato sempre bene. Un paio ...

La modalità notte degli smartphone serve davvero a dormire meglio? Uno studio dice di no DDay.it - Digital Day ... Andromeda dovrà essere data in pasto al Kraken, il mostro marino creato nelladei tempi dal ... Riuscirà a portare a termine la missione, uscendone vincitore?Aereo: il Film Stasera in Tv ...Non solo: i percorsi sono visitabili sia di giorno che di, per cui al variare dell'orario ... Provato sia inportatile che mostrato su una TV il gioco si è comportato sempre bene. Un paio ...