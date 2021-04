Kaio Jorge-Juventus: bianconeri sul brasiliano, situazione difficile (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Juventus continua a lavorare sul mercato in entrata per l’anno prossimo. L’obbiettivo della dirigenza è quello di svecchiare la rosa e gli occhi di Paratici sono calati su Kaio Jorge. Il giovane attaccante del Santos infatti potrebbe lasciare il Santos e i bianconeri vorrebbero accordarsi con il giocatore per giugno. Dei contatti Kaio Jorge-Juventus ci sarebbero anche stati, ma la situazione non sembra essere delle migliori. Kaio Jorge-Juventus: quale è la situazione? Stando a a quanto riferito da UOL Sport l’interesse dei bianconeri per il Menino da Vila sarebbe fortissimo. L’intenzione infatti sarebbe un accordo a partire da giugno, quando sul suo contratto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lacontinua a lavorare sul mercato in entrata per l’anno prossimo. L’obbiettivo della dirigenza è quello di svecchiare la rosa e gli occhi di Paratici sono calati su. Il giovane attaccante del Santos infatti potrebbe lasciare il Santos e ivorrebbero accordarsi con il giocatore per giugno. Dei contattici sarebbero anche stati, ma lanon sembra essere delle migliori.: quale è la? Stando a a quanto riferito da UOL Sport l’interesse deiper il Menino da Vila sarebbe fortissimo. L’intenzione infatti sarebbe un accordo a partire da giugno, quando sul suo contratto ...

