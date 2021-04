Imprese, Unioncamere: digitale leva per ridurre gap ma molta strada da fare (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - La pandemia ha accresciuto i divari territoriali, di genere, di età e fra i settori produttivi, ma il digitale è la leva per ridurli. Come mostra il dossier presentato oggi da Unioncamere, nel corso dell'Assemblea dei presidenti delle Camere di commercio, l'utilizzo delle nuove tecnologie limita le differenze tra piccole e medio-grandi aziende, contribuisce a sostenere la governance delle Imprese manifatturiere a conduzione familiare, agevola il recupero delle aziende dei servizi, più tartassate dal Covid. Ma c'è ancora molta strada da fare: solo il 26% delle Imprese italiane è a conoscenza del Piano Impresa 4.0 e, tra queste, il 9%, pur conoscendolo, comunque non investe. Per il resto, vale a dire per i due terzi della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - La pandemia ha accresciuto i divari territoriali, di genere, di età e fra i settori produttivi, ma ilè laper ridurli. Come mostra il dossier presentato oggi da, nel corso dell'Assemblea dei presidenti delle Camere di commercio, l'utilizzo delle nuove tecnologie limita le differenze tra piccole e medio-grandi aziende, contribuisce a sostenere la governance dellemanifatturiere a conduzione familiare, agevola il recupero delle aziende dei servizi, più tartassate dal Covid. Ma c'è ancorada: solo il 26% delleitaliane è a conoscenza del Piano Impresa 4.0 e, tra queste, il 9%, pur conoscendolo, comunque non investe. Per il resto, vale a dire per i due terzi della ...

