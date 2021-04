Imprese | Portals | gruppo inglese acquisirà security business di Fedrigoni a Bollate

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Milano, 28 apr. (Adnkronos/Labitalia) -, azienda del Regno Unito tra i principali fornitori al mondo di banconote e carta di sicurezza, e, tra i leader europei nella produzione di carte speciali e prodotti ad alto valore aggiunto per packaging, grafica ed etichette autoadesive, annunciano la loro intenzione di cedere ildi. In base a un separato accordo,ha anche un'opzione per l'acquisto potenziale di alcuni asset e macchinari riguardanti la carta per banconote e per passaporti dalla divisione sicurezza di Fabriano (Ancona). Il completamento delle due distinte operazioni potrebbe avvenire nel corso del 2021, a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni di prassi. Il...