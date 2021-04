Il Bari minacciato con uno striscione shock e la testa di un maiale: “Questa fine farete” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Bari minacciato con uno striscione shock e la testa di un maiale. La squadra del Bari è stato minacciata con uno striscione shock esposto all’esterno dello stadio ‘San Nicola’: “Se non ci credete Questa fine farete”. Questo il messaggio rivolto a calciatori e società dopo la sconfitta per 3-0 contro la Turris nel girone C di Serie C. Sul posto gli agenti della Questura hanno immediatamente rimosso lo striscione e hanno avviato i primi accertamenti per risalire all’identità degli autori dell’intimidazione. “Se non ci credete Questa fine farete”. Qualcuno vicino al tifo organizzato del Bari, ha ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilcon unoe ladi un. La squadra delè stato minacciata con unoesposto all’esterno dello stadio ‘San Nicola’: “Se non ci credete”. Questo il messaggio rivolto a calciatori e società dopo la sconfitta per 3-0 contro la Turris nel girone C di Serie C. Sul posto gli agenti della Questura hanno immediatamente rimosso loe hanno avviato i primi accertamenti per risalire all’identità degli autori dell’intimidazione. “Se non ci credete”. Qualcuno vicino al tifo organizzato del, ha ...

