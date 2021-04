Francia, arrestati 7 membri delle Brigate Rosse (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sette ex membri delle Brigate Rosse, accusati in Italia di atti di terrorismo commessi negli anni ’70 e ’80, sono stati arrestati questa mattina in Francia, su richiesta dell’Italia. Altri tre sono ricercati. Lo ha riferito l’Eliseo, secondo quanto riporta Le Figaro Gli ex brigatisti sono stati arrestati tutti a Parigi. L’operazione, secondo quanto si apprende da fonti italiane, è stata condotta dall’Antiterrorismo della polizia nazionale francese (Sdat) in collaborazione con il Servizio di cooperazione internazionale della Criminalpol e con l’Antiterrorismo della Polizia italiana e con l’esperto per la sicurezza della polizia italiana nella capitale francese. La presidenza francese ha fatto sapere che la decisione di trasmettere alla Procura della Repubblica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sette ex, accusati in Italia di atti di terrorismo commessi negli anni ’70 e ’80, sono statiquesta mattina in, su richiesta dell’Italia. Altri tre sono ricercati. Lo ha riferito l’Eliseo, secondo quanto riporta Le Figaro Gli ex brigatisti sono statitutti a Parigi. L’operazione, secondo quanto si apprende da fonti italiane, è stata condotta dall’Antiterrorismo della polizia nazionale francese (Sdat) in collaborazione con il Servizio di cooperazione internazionale della Criminalpol e con l’Antiterrorismo della Polizia italiana e con l’esperto per la sicurezza della polizia italiana nella capitale francese. La presidenza francese ha fatto sapere che la decisione di trasmettere alla Procura della Repubblica ...

