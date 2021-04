Festivalflorio: per la prima volta a Favignana Musica Nuda in concerto (Di mercoledì 28 aprile 2021) foto di Angelo TraniFavignana – Per la prima volta a Favignana arriva, ospite del Festivalflorio, il duo Musicale composto da Petra Magoni alla voce e Ferruccio Spinetti al contrabbasso: Musica Nuda. Dopo quasi venti anni di attività e come prima tappa del loro tour post-pandemico, gli artisti scelgono l’isola per portare in concerto una selezione del loro migliore repertorio includendo anche il loro viaggio Musicale “Verso Sud”, ultimo album discografico realizzato nel loro inconfondibile stile, “Istinto e Libertà”, con leggerezza ma mai senza rispetto. Il duo si esibirà il 15 giugno nell’ex Stabilimento Florio di Favignana. Una perla che si aggiunge al già nutrito cast dell’ottava ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 28 aprile 2021) foto di Angelo Trani– Per laarriva, ospite del, il duole composto da Petra Magoni alla voce e Ferruccio Spinetti al contrabbasso:. Dopo quasi venti anni di attività e cometappa del loro tour post-pandemico, gli artisti scelgono l’isola per portare inuna selezione del loro migliore repertorio includendo anche il loro viaggiole “Verso Sud”, ultimo album discografico realizzato nel loro inconfondibile stile, “Istinto e Libertà”, con leggerezza ma mai senza rispetto. Il duo si esibirà il 15 giugno nell’ex Stabilimento Florio di. Una perla che si aggiunge al già nutrito cast dell’ottava ...

