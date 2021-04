Eutanasia | Welby e Cappato assolti | «Ora la legge sul fine vita»

(Di mercoledì 28 aprile 2021) I giudici della corte d’Assise d’appello hanno confermato l’assoluzione di primo grado. Mina Welby e Marco Cappato, rispettivamente copresidente e tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, sono stati assolti dall’accusa di aiuto al suicidio offerto al 53enne di Massa Davide Trentini, malato di sclerosi multipla e morto in una clinica in Svizzera il 13 aprile 2017.

Processo Cappato -, arriva l'assoluzione: "L'assistenza all'è un ......l'legale, che garantisce la certezza dei diritti e delle libertà per i malati terminali', ha aggiunto Cappato, in un video pubbliato sul suo profilo social. Furono gli stessi Cappato e...AGI/Vista - “Il problema è che ci sono voluti quattro anni e nove udienze per arrivare alla conferma di questo risultato. E' evidente che persone in condizioni di malattia terminale non possono affron ...La gioia del copresidente e del tesoriere dell'associazione Luca Coscioni (ANSA) ...