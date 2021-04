Denise Pipitone | perchè non porta il cognome dei genitori? La risposta che in pochi sanno

Leggi su chenews

(Di mercoledì 28 aprile 2021) C’è un curioso retroscena legato aldi. La bambina scomparsa, infatti, ne avrebbe uno diverso da quello conosciuto. Nelle ultime settimane le luci della ribalta sono state accese nuovamente sulla vicenda di. In particolare si è tornati a parlare della bambina scomparsa da Mazara del Vallo oltre 16 anni fa grazie ad una nuova segnalazione. Nei giorni scorsi infatti si era riaccesa la speranza grazie ad un programma russo, ma il tutto poi è naufragato miseramente con tanto di polemiche. La tv russa, infatti, per far alzare lo share ha tenuto tutti con il fiato sospeso sino alla fine in una sorta di gioco perverso. Inoltre la ragazza che si pensava potesse essereè stata anche accusata di aver ...