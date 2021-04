Ciclismo, Giro di Romandia 2021: dove vedere la gara in TV e streaming (Di mercoledì 28 aprile 2021) Da ieri, 27 Aprile e fino al 2 maggio potrete godere del tour di Ciclismo Giro di Romandia, inserita nel calendario 2021 aggiornato dall’UCI a seguito della pandemia di coronavirus. Di seguito trovate gli orari e dove vedere la diretta TV e lo streaming della corsa. Orari Giro di Romandia 2021 Il collegamento con il tour Giro di Romandia di Ciclismo inizierà alle ore 15:30. Giro di Romandia: dove vederla in TV La diretta TV del Giro di Romandia 2021 sarà trasmesso su Eurosport 2 a partire dalle ore 15:30 fino al traguardo. Se l’orario di arrivo verrà rispettato (e ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 28 aprile 2021) Da ieri, 27 Aprile e fino al 2 maggio potrete godere del tour didi, inserita nel calendarioaggiornato dall’UCI a seguito della pandemia di coronavirus. Di seguito trovate gli orari ela diretta TV e lodella corsa. OraridiIl collegamento con il tourdidiinizierà alle ore 15:30.divederla in TV La diretta TV deldisarà trasmesso su Eurosport 2 a partire dalle ore 15:30 fino al traguardo. Se l’orario di arrivo verrà rispettato (e ...

