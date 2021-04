Chelsea, la moglie di Thiago Silva becca Werner: “Questo qui non segna” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Chelsea è riuscito a strappare un 1-1 a Valdebebas contro il Real Madrid nell’andata delle semifinali di Champions League. Un punteggio che, tuttavia, sarebbe potuto essere molto più positivo per i Blues se Timo Werner non avesse vissuto una serata negativa. Tante le critiche ai danni del centravanti ex Lipsia, tra cui quelle che giungono dalla moglie di Thiago Silva. Un vero e proprio sfogo quello della signora Silva secondo quanto riporta anche il Mirror: “Non è possibile, Questo deve essere il karma. In ogni squadra in cui Thiago si trasferisce c’è un attaccante che non segna”, ha detto la signora Isabele sul suo profilo Instagram. “Come si chiama Questo? Wer, Wern, sì Werner. Non ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilè riuscito a strappare un 1-1 a Valdebebas contro il Real Madrid nell’andata delle semifinali di Champions League. Un punteggio che, tuttavia, sarebbe potuto essere molto più positivo per i Blues se Timonon avesse vissuto una serata negativa. Tante le critiche ai danni del centravanti ex Lipsia, tra cui quelle che giungono dalladi. Un vero e proprio sfogo quello della signorasecondo quanto riporta anche il Mirror: “Non è possibile,deve essere il karma. In ogni squadra in cuisi trasferisce c’è un attaccante che non”, ha detto la signora Isabele sul suo profilo Instagram. “Come si chiama? Wer, Wern, sì. Non ...

