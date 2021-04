"Basta Blackface in tv": la decisione della Rai dopo le polemiche su Tale e Quale Show (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Rai dice Basta al Blackface. La decisione dopo la richiesta inoltrata a gennaio da un gruppo di associazioni impegnate contro discriminazione e razzismo. Lunaria, Italiani Senza Cittadinanza, Cospe, Arci e Il Razzismo è una brutta storia, infatti, avevano inviato una lettera alla Radiotelevisione italiana, invitandola ad abbandonare il ricorso a Tale trucco scenico in tutte le trasmissioni televisive di intrattenimento diffuse sul servizio pubblico. Di seguito la risposta della Rai: “Nel merito della vicenda per la Quale ci avete scritto, diciamo subito che assumiamo l’impegno – per quanto è in nostro potere – ad evitare che essa possa ripetersi sugli schermi Rai. Ci faremo anzi portavoce delle vostre istanze presso il vertice aziendale e presso le ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Rai diceal. Lala richiesta inoltrata a gennaio da un gruppo di associazioni impegnate contro discriminazione e razzismo. Lunaria, Italiani Senza Cittadinanza, Cospe, Arci e Il Razzismo è una brutta storia, infatti, avevano inviato una lettera alla Radiotelevisione italiana, invitandola ad abbandonare il ricorso atrucco scenico in tutte le trasmissioni televisive di intrattenimento diffuse sul servizio pubblico. Di seguito la rispostaRai: “Nel meritovicenda per laci avete scritto, diciamo subito che assumiamo l’impegno – per quanto è in nostro potere – ad evitare che essa possa ripetersi sugli schermi Rai. Ci faremo anzi portavoce delle vostre istanze presso il vertice aziendale e presso le ...

Advertising

fanpage : La Rai dice basta al #blackface - davizz79 : Aggiungo solo che se, a mio parere, in Settimana Mafia o Blackface il 'rovesciamento antipatico' funziona perfettam… - HuffPostItalia : 'Basta Blackface in tv': la decisione della Rai dopo le polemiche su Tale e Quale Show - Lumia_loui : RT @TheCon__: Ma l’italiano medio vuole capire che i neri non sono fenomeni da baraccone e che per imitare degli artisti neri e non bianchi… - salvalente11 : RT @sebapucc: Se questo non è il tema del prossimo pezzo de @lasoncini, denuncio Linkiesta e pure Marsilio per pubblicità ingannevole http… -