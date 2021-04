Bari, via Sparano si colora d'estate: arriva l'Antica Sartoria Positano by Giacomo Cinque (Di mercoledì 28 aprile 2021) L'apertura del negozio nell'isolato a ridosso di corso Vittorio Emanuele è prevista per sabato 1 maggio. Il marchio campano è conosciuto per l'abbigliamento tipicamente estivo e vacanziero con le inconfondibili tinte della Costiera Leggi su repubblica (Di mercoledì 28 aprile 2021) L'apertura del negozio nell'isolato a ridosso di corso Vittorio Emanuele è prevista per sabato 1 maggio. Il marchio campano è conosciuto per l'abbigliamento tipicamente estivo e vacanziero con le inconfondibili tinte della Costiera

Advertising

Esterin62237737 : RT @Emilystellaemi2: 'Io, veterinario a caccia della pantera in Puglia: così lavoriamo per la cattura, con il sospetto che ce ne siano due'… - Luca_15_5 : RT @Emilystellaemi2: 'Io, veterinario a caccia della pantera in Puglia: così lavoriamo per la cattura, con il sospetto che ce ne siano due'… - dovecavolo : Foggia, ha perso un occhio il bracciante africano colpito da una fucilata sparata da un suv in corsa - Telebari : Eataly a Londra, luminarie made in Bari per ‘La Via del Dolce’: un percorso da 5.500 lampadine - FOTO - #Bari… - SandraCeradini : RT @Emilystellaemi2: 'Io, veterinario a caccia della pantera in Puglia: così lavoriamo per la cattura, con il sospetto che ce ne siano due'… -