Avvocati | prorogato termine per partecipazione a esame di Stato

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Prorogati i termini per permettere laall’diper l’abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2020, rinviata per la pandemia – per quanti, già iscritti, non hanno completato l’adesione entro la scadenza del 24 aprile. Il Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, ha firmato un decreto ministeriale, con cui si consente a questi candidati di poter effettuare – entro venerdì 30 aprile alle ore 12 – la scelta delle materie per la prima e seconda prova orale, condizione necessaria al completamento della procedura di iscrizione. L’opzione dovrà essere espressa sulla piattaforma online dedicata. Dei quasi 26.000 candidati, 22.089 hanno già effettuato la scelta delle materie; 204 hanno invece espressamente rinunciato a sostenere la prova, mentre 3.608 ...

Salerno – Prorogati i termini per permettere la partecipazione all ... Sono inoltre disponibili i dati sulle preferenze espresse dagli aspiranti avvocati sulla materia scelta per la prima prova orale, ...Sono 3.608 i praticanti iscritti che non hanno per espresso alcuna opzione. La maggior parte dei candidati opta per diritto civile (11.972). Resta confermata la data di inizio della prima prova orale, ...