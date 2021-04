Alessandra Amoroso fa degli auguri speciali alla sua nipotina

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Oggi è il compleanno delladiche per l’occasione ha fattosul suo profilo Instagram È un giorno speciale per: lache ama tanto fa il compleanno. Le due passeranno questa giornata lontane, ma la cantante salentina ha voluto condividere l’affetto e l’amore che prova con la sua community. Nelle storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato una serie di immagini e di video in cui protagonista vi è la piccola nipote mentre è intenta a giocare con lei o a fare cose. Le storie si aprono con una foto della piccola in videochiamata con la zia mentre si mandano un bacio.ha scritto: “Tanti...

Advertising

MediasetPlay : #ilPuntoZ ESPLODE con i suoi ospiti di stasera: Akash, Alessandra Amoroso, Sonia Bruganelli! Il tutto condotto dal… - rtl1025 : ?? “Proporrò dei brani che hanno caratterizzato i miei 12 anni di carriera. La mia voglia di cantare è tantissima” ??… - IsolaDeiFamosi : Da Alessandra Amoroso a tutta la verità di Akash Kumar: rivedi su Mediaset Play Infinity la nuova puntata de… - amorosoal : RT @stesimonc: Mi uccide - radiofmfaleria : Emma - Pezzo Di Cuore (feat. Alessandra Amoroso) -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Amoroso

Da allora è un susseguirsi di hit e di dischi di platino: nel 2019 Per un milione, presentata al Festival di Sanremo, e Mambo salentino, nel 2020 Karaoke, insieme ad. A dicembre ...è tornata con due singoli. Non uno. Due. E' proprio vero che le disgrazie non arrivano mai da sole. Ve ne propongo soltanto uno, ché oggi mi sento buono. 1. ...Oggi è il compleanno della nipotina di Alessandra Amoroso che per l'occasione ha fatto degli auguri speciali sul suo profilo Instagram ...Oggi è il compleanno della nipotina di Alessandra Amoroso che per l'occasione ha fatto degli auguri speciali sul suo profilo Instagram ...