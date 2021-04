Advertising

qn_lanazione : Addio a Nedo Settimelli: è stato il pioniere della televisione locale di #Arezzo - stefanopezzola : Addio a Nedo Settimelli, pioniere della televisione aretina e fondatore di ArezzoTv -

, come lo conoscevano tutti e il cognome non serviva, neppure col suo pubblico, aveva cominciato nei primi anni '70, con le radio private, anzi libere, come si diceva allora, a significare una ...Alla figlia Greta e alla famiglia divanno le condoglianze più sincere da parte di tutta la redazione di ArezzoWeb Informa.Ucciso dal Covid, protagonista di una lunga stagione prima a Teletruria e poi nel secondo polo di Arezzo Tv cui ha dato il meglio di sè ...Ucciso dal Covid, protagonista a Teletruria e poi ad Arezzo Tv, cui ha dato il meglio di sè. Sapeva far tutto, dal regista al conduttore. La vocazione dei programmi benefici ...