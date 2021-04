A maggio il coprifuoco potrebbe cambiare, Salvini: “La libertà vince” (Di mercoledì 28 aprile 2021) ROMA – “La libertà vince! Grazie alla battaglia della Lega e grazie anche alle vostre preziose FIRME (che continuiamo a raccogliere, in questo momento siamo a ?? 98.265, fantastico), il governo si impegna a rivedere già a maggio limiti, chiusure e divieti, a partire dal coprifuoco, se i dati continueranno a migliorare, come accade da giorni, con ricoverati e contagiati in netto calo. Niente coprifuoco, chiusure e divieti a oltranza fino a giugno o addirittura luglio come voleva qualcuno. Io mi fido di voi, io mi fido degli italiani”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini. “110mila firme (finora) raccolte per #nocoprifuoco hanno dato ancor più forza alla Lega, che ha lottato dentro il governo”, aggiunge. “Sottoscritto, nero su bianco, l’impegno già a ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 28 aprile 2021) ROMA – “La! Grazie alla battaglia della Lega e grazie anche alle vostre preziose FIRME (che continuiamo a raccogliere, in questo momento siamo a ?? 98.265, fantastico), il governo si impegna a rivedere già alimiti, chiusure e divieti, a partire dal, se i dati continueranno a migliorare, come accade da giorni, con ricoverati e contagiati in netto calo. Niente, chiusure e divieti a oltranza fino a giugno o addirittura luglio come voleva qualcuno. Io mi fido di voi, io mi fido degli italiani”. Così il leader della Lega, Matteo. “110mila firme (finora) raccolte per #nohanno dato ancor più forza alla Lega, che ha lottato dentro il governo”, aggiunge. “Sottoscritto, nero su bianco, l’impegno già a ...

matteosalvinimi : La libertà vince! Grazie alla battaglia della Lega e grazie anche alle vostre preziose FIRME (che continuiamo a rac… - BeaLorenzin : Tanto clamore della #Lega per nascondere la sconfitta. Da giorni #Salvini vuole il 14 maggio per cessare il coprifu… - LegaSalvini : COPRIFUOCO, DIETROFRONT DEL GOVERNO 'FINO A MAGGIO'. MATTEO SALVINI ESULTA: 'GRAZIE ALLE FIRME DELLA LEGA' - cosmopaolita : RT @rtl1025: ??? “Ci fanno o ci sono? Dicono ‘rivedremo la questione #coprifuoco a maggio’, ma oggi è 28 aprile. Se litighi su quello di cui… - infoitinterno : Coprifuoco, check a maggio ma nessuna data certa: Salvini e FI non strappano -