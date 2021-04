Yoshinori Ono presidente di Delight Works dopo l’addio a Capcom – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 27 aprile 2021) Yoshinori Ono è stato nominato presidente e COO dello studio giapponese Delight Works dopo l’addio a Capcom.. Yoshinori Ono, il padre di Street Fighter, è stato nominato presidente e COO dello studio giapponese Delight Works dopo l’addio a Capcom, azienda in cui ha militato per trent’anni. Ono ha annunciato che avrebbere lasciato Capcom alcuni mesi fa, e la cosa si è concretizzata nelle ultime settimane. Dietro la vicenda pare ci fossero alcuni contrasti per via dei problemi nello sviluppo di Street Fighter 6. È chiaro che una figura dello spessore di Ono non sarebbe rimasta con le mani in mano, … Notizie giochiRead More L'articolo ... Leggi su helpmetech (Di martedì 27 aprile 2021)Ono è stato nominatoe COO dello studio giapponese..Ono, il padre di Street Fighter, è stato nominatoe COO dello studio giapponese, azienda in cui ha militato per trent’anni. Ono ha annunciato che avrebbere lasciatoalcuni mesi fa, e la cosa si è concretizzata nelle ultime settimane. Dietro la vicenda pare ci fossero alcuni contrasti per via dei problemi nello sviluppo di Street Fighter 6. È chiaro che una figura dello spessore di Ono non sarebbe rimasta con le mani in mano, … Notizie giochiRead More L'articolo ...

Advertising

AkibaGamers : Yoshinori Ono, producer meglio conosciuto per il suo periodo in #CAPCOM, è stato nominato presidente e COO di… - NiksonCorrea : RT @ps3brasil: Yoshinori Ono é novo presidente e COO da Delightworks - - Ren_MrLoki : RT @ps3brasil: Yoshinori Ono é novo presidente e COO da Delightworks - - sergioavl : RT @ps3brasil: Yoshinori Ono é novo presidente e COO da Delightworks - - DenjinDen : @Yoshi_OnoChin, producer di serie come #StreetFighter, si unirà a @DELiGHTWORKSInc a partire dal primo maggio! ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Yoshinori Ono Yoshinori Ono è stato nominato presidente e COO di Delightworks Yoshinori Ono è stato nominato presidente e COO di Delightworks, il suo ruolo sarà effettivo dal 1° maggio. Si tratta della prima volta che Ono torna sulla scena dopo aver lasciato Capcom. Con trent'...

Akira Kazama svela le sue mosse in Street Fighter V 0 Street Fighter: secondo Yoshinori Ono è troppo presto per un sesto gioco NEWS. Scritto da Sam Bishop 6 Novembre 2019 alle 18:05 Street Fighter V è uscito per la prima volta nel 2016 portando avanti ...

Yoshinori Ono diventa presidente e COO di Delightworks GamingTalker Yoshinori Ono presidente di Delight Works dopo l'addio a Capcom Yoshinori Ono è stato nominato presidente e COO dello studio giapponese Delight Works dopo l'addio a Capcom.. Yoshinori Ono, il padre di Street Fighter, è stato nominato presidente e COO dello ...

Yoshinori Ono è il nuovo presidente e direttore operativo di Delightworks Yoshinori Ono è il nuovo presidente e direttore operativo di Delightworks | Dopo aver lasciato Capcom, Yoshinori Ono è pronto per una nuova avventura.

è stato nominato presidente e COO di Delightworks, il suo ruolo sarà effettivo dal 1° maggio. Si tratta della prima volta chetorna sulla scena dopo aver lasciato Capcom. Con trent'...0 Street Fighter: secondoè troppo presto per un sesto gioco NEWS. Scritto da Sam Bishop 6 Novembre 2019 alle 18:05 Street Fighter V è uscito per la prima volta nel 2016 portando avanti ...Yoshinori Ono è stato nominato presidente e COO dello studio giapponese Delight Works dopo l'addio a Capcom.. Yoshinori Ono, il padre di Street Fighter, è stato nominato presidente e COO dello ...Yoshinori Ono è il nuovo presidente e direttore operativo di Delightworks | Dopo aver lasciato Capcom, Yoshinori Ono è pronto per una nuova avventura.