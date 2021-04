Usa, un altro video "imbarazza" la polizia: l'arresto di un'anziana inerme (Di martedì 27 aprile 2021) C'è un altro video che imbarazza la polizia americana e stavolta non riguarda un afroamericano, ma un’anziana signora affetta da demenza senile, arrestata in maniera così brutale da aver riportato... Leggi su feedpress.me (Di martedì 27 aprile 2021) C'è unchelaamericana e stavolta non riguarda un afroamericano, ma un’signora affetta da demenza senile, arrestata in maniera così brutale da aver riportato...

Advertising

GianlucaVasto : Formigoni prova pena per noi? Medaglia al valore! Indecente è chi usa tempo nelle Istituzioni per favorire delinque… - louuuuis___ : @ARABBBELLA He=usi il maschile Them=neutro (in inglese usi il neutro,in italiano x o asterisco. Potresti anche dire… - donMimmo : RT @DataroomCorsera: Tra le idee del presidente Usa Biden per la riforma del fisco c’è la global minimum tax, da applicare a tutte le multi… - AVaragone : @Claire25685427 Non posso? Bloccami. Non manco di rispetto a nessuno. Il giorno che iniziano a portargli rispetto,… - LeyLow73973415 : @virginiaraggi Usa la parola restauro come se si parlasse di un mosaico di epoca bizzantina. Quando si tratta di un… -