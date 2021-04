Un disastro per Tommso Zorzi: microfono aperto e non se ne accorge, insulti al collega. "Mamma sì, quello...", che figura di palta (Di martedì 27 aprile 2021) Incredibile gaffe per Tommaso Zorzi nello studio dell'Isola dei Famosi. L'opinionista del reality di Canale 5 non si è accorto di avere il microfono acceso e si è lasciato andare a un commento di troppo su Gilles Rocca. Mentre la conduttrice, Ilary Blasi, discuteva con il concorrente - che si è rifiutato di baciare Francesca Lodo durante la prova ricompensa - si è sentito Zorzi sussurrare: "Mamma. Sì, è insopportabile". Questa la frase pronunciata dall'influencer, che probabilmente stava parlando con qualcuno in studio, convinto di non essere sentito. Le sue parole, invece, sono state catturate dai microfoni in studio e sentite chiaramente dal pubblico a casa. A scatenare la reazione spazientita di Tommaso è stata la scelta del concorrente di non baciare la compagna di gioco per vincere la prova ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Incredibile gaffe per Tommasonello studio dell'Isola dei Famosi. L'opinionista del reality di Canale 5 non si è accorto di avere ilacceso e si è lasciato andare a un commento di troppo su Gilles Rocca. Mentre la conduttrice, Ilary Blasi, discuteva con il concorrente - che si è rifiutato di baciare Francesca Lodo durante la prova ricompensa - si è sentitosussurrare: ". Sì, è insopportabile". Questa la frase pronunciata dall'influencer, che probabilmente stava parlando con qualcuno in studio, convinto di non essere sentito. Le sue parole, invece, sono state catturate dai microfoni in studio e sentite chiaramente dal pubblico a casa. A scatenare la reazione spazientita di Tommaso è stata la scelta del concorrente di non baciare la compagna di gioco per vincere la prova ...

