Tutto il giorno in barca a studiare i delfini. O nelle scuole, per incoraggiare i ragazzi a coltivare il sogno di lavorare nella natura (Di martedì 27 aprile 2021) Silvia Bonizzoni, biologa marina Nata a Milano nel 1979, Silvia Bonizzoni è una biologa marina e da vent’anni studia i delfini. Dopo la laurea in Scienze Ambientali all’Università di Venezia, ha conseguito un master in Biologia Marina presso la Texas A&M University. Con il suo compagno Giovanni Bearzi ha fondato Dolphin Biology and Conservation (dolphinbiology.org), un’associazione che studia i delfini, il loro stato di conservazione e le interazioni con le attività umane. Lo scopo è quello di identificare le potenziali minacce e offrire supporto scientifico alle azioni di tutela, ma anche divulgare le informazioni sui delfini attraverso lezioni nelle scuole e nelle università. ore 4 «Da aprile a novembre io e Giovanni, il mio compagno, ci svegliamo nel mezzo della notte e ... Leggi su iodonna (Di martedì 27 aprile 2021) Silvia Bonizzoni, biologa marina Nata a Milano nel 1979, Silvia Bonizzoni è una biologa marina e da vent’anni studia i. Dopo la laurea in Scienze Ambientali all’Università di Venezia, ha conseguito un master in Biologia Marina presso la Texas A&M University. Con il suo compagno Giovanni Bearzi ha fondato Dolphin Biology and Conservation (dolphinbiology.org), un’associazione che studia i, il loro stato di conservazione e le interazioni con le attività umane. Lo scopo è quello di identificare le potenziali minacce e offrire supporto scientifico alle azioni di tutela, ma anche divulgare le informazioni suiattraverso lezioniuniversità. ore 4 «Da aprile a novembre io e Giovanni, il mio compagno, ci svegliamo nel mezzo della notte e ...

Advertising

SeaWatchItaly : Un'ennesima tragedia del Mediterraneo. Un'imbarcazione con a bordo 106 persone è rimasta in attesa di soccorsi per… - AccademiaCrusca : #ParolaDiDanteFrescaDiGiornata ???? libro (Inferno V, 137) '[...] la bocca mi basciò tutto tremante. Galeotto fu 'l… - myrtamerlino : In #Israele dopo dieci mesi 0 morti per #Covid_19. Loro aprono tutto grazie al #vaccino (56% della popolazione vac… - DAXdB : @clelialino1 Buongiorno per tutto il giorno Clelia!?? - clelialino1 : @DAXdB buongiorno Marco, per tutto il giorno, il lunedì intanto, è superato! -