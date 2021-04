Serie A, 8 squalificati per un turno (Di martedì 27 aprile 2021) Otto giocatori sono stati squalificati per un turno dal giudice sportivo della Serie A, dopo l'ultima giornata di campionato le cui partite si sono disputate fra il 24 e il 26 aprile. Si tratta di ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 27 aprile 2021) Otto giocatori sono statiper undal giudice sportivo dellaA, dopo l'ultima giornata di campionato le cui partite si sono disputate fra il 24 e il 26 aprile. Si tratta di ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie squalificati Serie A, 8 squalificati per un turno Otto giocatori sono stati squalificati per un turno dal giudice sportivo della Serie A, dopo l'ultima giornata di campionato le cui partite si sono disputate fra il 24 e il 26 aprile. Si tratta di Rolando Mandragora e Simone ...

In serie A 8 squalificati per un turno Sono otto, tutti per un turno, i calciatori squalificati in serie A dal Giudice sportivo a seguito delle gare dell'ultimo turno. Si tratta di Schouten (Bologna), Marin (Cagliari), Pandev (Genoa), Acerbi (Lazio), Mandragora, Verdi (Torino), ...

Cagliari, Marin squalificato: salta il Napoli Il giudice sportivo della Serie A ha reso noti i calciatori squalificati per una giornata dopo trentatreesima giornata della Serie A.

